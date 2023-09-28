الرئيس التشادي يستقبل رئيس المقاولون العرب ويشيد بأعمال الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس التشادي، الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب ووفد الشركة.

وأعرب الرئيس التشادي، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود التي تقوم بها الشركة في تنفيذ مشروعات الطرق القائمة.

كما أثنى الرئيس التشادي على جودة التنفيذ بمشروع مبنى وزارة الخارجية التشادية والذي انتهت منه الشركة وقام الرئيس بافتتاحه منذ شهور.

وأكد الرئيس التشادي على ضرورة تواجد شركة المقاولون العرب في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تطرحها الحكومة التشادية.

كما استقبل وزير الاستثمار والتخطيط التنموي التشادي المهندس أحمد العصار، ووفد الشركة وأثنى على جهود شركة المقاولون العرب في المشروعات التي نفذتها الشركة بدولة تشاد، وطالب بمزيد من المشاركة في المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها الدولة في الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، استقبل وزير البنية التحتية لدولة تشاد وفد الشركة حيث تم استعراض مشروعات الطرق التي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها وتم التأكيد على تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية وبالجودة المطلوبة.

واستقبل وزير الخارجية التشادي وفد الشركة حيث أعرب عن تقديره لجهود الشركة في تنفيذ مبنى وزارة الخارجية بهذا الشكل.

وخلال زيارة وفد الشركة لدولة تشاد، جرى لقاء وزير الموارد المائية حيث أثني الوزير التشادي على الدور الذي تقوم به شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما أبدى إعجابه بخبرة الشركة الكبيرة في مشروعات محطات وخطوط المياه، كما أكد أيضا على ضرورة دخول الشركة في مشروعات المياه المستقبلية بدولة تشاد.

وخلال اللقاءات مع المسئولين التشاديين، أكد المهندس أحمد العصار الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للعمل بدولة تشاد نظرا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط البلدين ولنجاح الشركة منذ وجودها في تشاد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى حرصت خلالها على نقل الخبرة للأشقاء التشاديين.