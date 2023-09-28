حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. "الكهرباء" تُحذر من التلاعب بالعدادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المشتركين من طرق التلاعب في العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والتعامل معها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هناك عقوبة ينالها كل من يعبث في صيانة عداد الكهرباء أو التلاعب به.

وشددت الشركة، في بيان، على خطورة التعامل مع العدادات الذكية أو التلاعب بها وفك المسامير، لأن ذلك يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد في الحال.

وأوضحت أن تلاعب المشترك في العداد بأي طريقة أو حتى فك أحد مسامير العداد، يسبب له مشكلات جسيمة تصل إلى تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء.

وناشدت الشركة، المشتركين، عدم التعامل مع العداد بشكل شخصي ويفضل التعامل معه بواسطة أحد الفنيين التابعين لشركة الكهرباء، وفي حالة وجود أي مشكلة طارئة أو ملاحظة قراءات غير صحية أو حتى الرغبة في تغيير العداد، يجب على المواطن التوجه للشركة لحل المشكلة.