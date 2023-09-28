شكرا لقرائتكم خبر عن 55 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة القرية الخضراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن المبادرة من ثلاث مراحل بإجمالى 175 قرية وبعدد مستفيدين 55 مليون مواطن بواقع قرية فى كل مركز كنموذج يُمكن تعميمه ويشترك فى تنفيذ المُبادرة المُحافظات ومُؤسّسة حياة كريمة وشركة "إى كونسلت" للاستشارات الهندسيّة والبيئيّة والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
وتهدف تأهيل قرية واحدة فى كل محافظة ضمن مشروع حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء بوصفها جهة تقييم مستقلة بحيث يمكن تعميم تجربتها على باقى القرى.
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