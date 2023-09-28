شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون لــ"أ ش أ": أجرينا توكيلات تأييد للرئيس السيسى لاستكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المواطنون لليوم الرابع على التوالى، على مكاتب الشهر العقارى بالقاهرة، لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعرب المواطنون - في لقاءات مع وكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل مكاتب التوثيق - عن فرحتهم بمشاركتهم بالعرس الانتخابي، مؤكدين أن مشاركتهم أتت انطلاقا من واجبهم تجاه الوطن، ورغبة منهم في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، قال على محمدين القناوي (عامل)، إنه حرص على تحرير توكيل للرئيس السيسي، لأنه شاهد وعاصر بنفسه الإنجازات المحققة في عهده، من طرق، وتطور في المنظومة الصحية، والدعم الاجتماعي.

وأضافت سعاد عبد الفتاح صبور (طالبة جامعية)، أنها جاءت اليوم لإجراء توكيل تأييد للرئيس السيسي، كنوع من رد الجميل له على ما بذله ويبذله في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وجعلتها فخورة بالتطور الذي تشهده مصر حاليا، مشروع (حياة كريمة)، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم؛ لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

بدوره، أكد الحاج رجب المنزلاوي (موظف بالمعاش)، أنه جاء لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ساهم في علاجه من فيروس الالتهاب الكبدي (سي)، ضمن حملة 100 مليون صحة، مؤكدا أنه ليس هناك أهم من صحة المواطنين في المقام الأول، والتي اهتم بها الرئيس السيسي من خلال الحملات الصحية الموجهة للمرأة، أو القضاء على فيروس سي، وكذلك الانتهاء من قوائم انتظار العمليات.

وامتدت طوابير المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة لعشرات الأمتار، وسط أجواء احتفالية؛ حيث حرص عدد من المواطنين على اصطحاب أطفالهم، الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور الرئيس السيسي.

وتنوعت الحشود الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء، والرجال، وكبار السن؛ حيث حرص الجميع على إجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مكاتب توثيق الرحاب، ومدينتي، وبركة الحاج بالمرج، والمقطم (الأسمرات)، والسيدة زينب، وعين شمس، وحلمية الزيتون، وبولاق أبو العلا، و15 مايو،، وقصر النيل، والبساتين، وحلوان، والأزبكية، وبدر، وحدائق القبة، ومصر الجديدة، توافدا مكثفا من قبل المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين بالداخل.