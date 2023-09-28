شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليار جنيه لتطوير شبكة نقل الكهرباء بزيادة 150% عن ما قبل 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء بزيادة تصل إلى 150% عن السابق، وعلى رأسها الطاقات المتجددة.

وتمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

وتعد شبكة نقل الكهرباء فى مصر حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد و تهالك خطوط النقل.

كما شهدت محافظات الصعيد التابعة لشركتى مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اعمال تطوير غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية للقضاء على شكاوى أهالى الصعيد سواء الفنية أو الإدارية و نجحت فى القضاء على مشاكل انخفاض الجهد و تذبذ التيار بالصعيد.