شكرا لقرائتكم خبر عن 190 مليار تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الـ 10 سنوات الأخيرة منذ إطلاق خطة تطوير الشبكة القومية للكهرباء أعمال توسعات غير مسبوقة فى شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 بقيمة 190 مليار جنيه.

حيث وصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر.

ويعتبر انشاء محطات توليد جديدة بالصعيد لتوليد الكهرباء ساهم فى القضاء على اﻻنقطاعات التى كان يعانى منها أهالى الصعيد نظرا لبعد محطات التوليد عن المشتركين ، لافتا إلى أن شركتى مصر العليا و مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تمكنوا من إضافة قدرات جديدة بمحافظات الصعيد بلغت إجمالى قدرتها 8 اﻷف 823 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة بصعيد مصر أكثر من 12 ألف ميجا وات، بتكلفة تجاوزت الـ 102 مليار جنيه.