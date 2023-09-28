شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الدكتور يسرى حسن ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل علماء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، تصنيف الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأصدرت "ستانفورد" قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر إستشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2023، وهو ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لإنجازات جامعة مصر للمعلوماتية، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط فى جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً في الاعتبار.