شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع وحلوى المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية ،حيث أشارت الى انتظام العمل اليوم الخميس لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة وحلوى المولد بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، كذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى.

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة،حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى.

وتطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلوجرام، كما يتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه "أصناف مميزة، "وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف"، بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.