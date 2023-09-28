شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تاكل "حلوى المولد".. تعرف على السعرات الحرارية لكل نوع منها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناول حلوى المولد أحد مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، حيث يقبل المصريون على شرائها وتناولها كل عام بهذه المناسبة، وتتنوع أشكال حلوى المولد ما بين الفولية والحمصية واللوزية والفستقية واللديدة والسمسمية والملبن بأنواعه وغيرها.
قال المعهد القومى للتغذية، إن حلوى المولد تتميز بمحتواها المرتفع من السعرات الحرارية التي يمكن أن يتسبب الإفراط في تناولها بعض المشاكل الصحية، ونشر قيمة السعرات الحرارية لبعض أنواع حلوى المولد، وذلك "لكل 100 جرام"، طبقآ لجداول تحليل الأطعمة للمعهد، وهى على النحو التالى:
1- الفولية 444 سعرا حراريا.
2- الحمصية 387 سعرا حراريا.
3- السمسمية 619 سعرا حراريا.
4- الفستقية 630 سعرا حراريا.
5- اللوزية 650 سعرا حراريا.
6- البندقية 571 سعرا حراريا.
7- الملبن 382 سعرا حراريا.
8- النوجة 398 سعرا حراريا.
9- اللديدة 526 سعرا حراريا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز