حياة كريمة والأورمان تسلمان 225 مشروع تمكين اقتصادي وتوزعان مساعدات غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مؤسسة حياة كريمة والأورمان، ثلاث احتفاليات في محافظات (البحيرة، والشرقية، وسوهاج)، في آن واحد لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي، وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك، استكمالًا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية "الأورمان"؛ لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في جميع المحافظات.

وتنطلق هذه الاحتفالات وفقًا لبيان اليوم، في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، والذي يأتي كـ خطوة أولى في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "600 ألف باب رزق"؛ لتوفير مشاريع إنتاجية؛ لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا، والمستحقة للدعم مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

كما تواصل المؤسسة، بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم؛ إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه و أعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.