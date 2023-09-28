رفضت منحه أموالا فعاقبها بالقمامة.. كواليس فيديو استغاثة سيدة عبر "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" متضمن تضرر إحدى المواطنات من أحد الأشخاص لقيامه بوضع مخلفات على السيارة خاصتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجاري تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من عاطل لقيامه بإلقاء مخلفات أعلى السيارة خاصتها حال توقفها أمام العقار سكنها وعللت قيامه بذلك لانقطاعها عن تقديم المساعدات المالية له.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للضغط على المذكورة للاستمرار في تقديم المساعدات له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.