شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بعين شمس تتناول العالم ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الباحث عمر علم الدين على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس وكانت الرسالة تحت عنوان "تنمية التنور بجائحة كورونا من خلال نمط (التوك شو) بإحدى القنوات الفضائية التلفزيونية لدى جمهور المشاهدين".

وتمت مناقشة الرسالة والموافقة عليها من قبل لجنة الحكم الدكتورعبد المسيح سمعان عبد المسيح، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس وعميد معهد الإدارة والسكرتارية ورئيس لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هويدا سيد مصطفى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وعميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ماجي الحلواني – عميد كلية الإعلام الأسبق – جامعة القاهرة، الدكتورة ريهام رفعت – عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية – جامعة عين شمس.

ومنح الباحث درجة الدكتوراه وسط إشادة من المحكمين بعنوان الرسالة واتخاذها الشكل التطبيقي والمجهود المبذول من الباحث والتوصل إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها على المستوى العلمى والتطبيقي لدى القنوات الفضائية.

وعرض الباحث عمر علم الدين، نموذج شمل مجموعة من المتخصصين والمسئولين من الأطباء والوزراء تحدثوا عن كيفية مواجهة الجوائح والأزمات الصحية في العالم من خلال وسائل الإعلام.

وهدفت رسالة البحث إلى تنمية المسئولية الصحية والتنور بجائحة كورونا لدي جمهور المشاهدين من خلال تضمين فقرة عن جائحة كورونا بإحدى القنوات الفضائية، وقياس فاعلية فقرات المخاطر الصحية علي التنور بجائحة كورونا لدي جمهور المشاهدين تحقيقاً لذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي، وقام بإعداد قائمة بالمخاطر الصحية ، وإعداد استمارة لتحليل محتوي بعض البرامج (شكل- مضمون) وتم تحليل عينة من برامج القناة الفضائية وهي (يحدث في مصر – الحكاية - من القلب) خلال دورة برامجية لمدة 3 شهور ، وكذلك إعداد وتصوير فقرات عن المخاطر الصحية وتنمية التنور بجائحة كورونا، كما تم تطبيق مقياس التنور بجائحة كورونا قبل وبعد مشاهدة عينة البحث والتي بلغت(30) شابا وشابة لفقرات المخاطر الصحية وتنمية التنور(المصورة).

و أوضحت النتائج: فاعلية تضمين فقرة عن المخاطر الصحية في تنمية التنور بجائحة كورونا لدي المشاهدين حيث أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين نتائج التطبيق القبلي والبعدي للمقياس ككل عند دلالة (05,0) لصالح التطبيق البعدي .

يوجد فرق دال احصائياً عند مستوي (0.01) بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي لأفراد المجموعة التجريبية وذلك بالنسبة لبعد حل المشكلة لصالح التطبيق البعدى.

وأوصت الدراسة إلى تضمين فقرات عن المخاطر الصحية عمومًا،وخاصة الأمراض الوبائية ومنها جائحة كورونا وإنتاج المزيد من هذه الفقرات التى تعالج المخاطر الصحية.

توجيه مزيد من الأهتمام بدعم وتشجيع وتكثيف التوعية الإعلامية البيئية وعمل البرامج الإرشادية وعقد الندوات التلفزيونية والإذاعية مع إنتاج المسلسات الهادفة للتوعية بأخطار جائحة كورونا والكوارث البيئية الأخرى من أجل تحقيق التنور البيئي.

تحقيق التكامل بين كل برامج الإعلام وإنتاج فيديوهات توعوية لتنمية التنور بجائحة كورونا لدى الشباب خاصة جمهور المشاهدين عامة.

الاعتماد على المتخصصين في طرح ومناقشة المخاطر الصحية لتنمية التنور بجائحة كورونا.

إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ للبيئة لتنسيق و دﻋﻢ الجهود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ و للنهوض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪولي في ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ البيئة.

وقدمت رسالة الباحث عدة مقترحات وهى :

أدرك الباحث-من خلال إجراء هذا البحث،وما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات –أننا بحاجة إلي إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية في هذا المجال،من بينها يقترح إجراء البحوث التالية:

دور الإعلام البيئي في حماية البيئة من التلوث في ضوء التشريع المصري"كوفيد 19 نموذجاً".

دراسة تقويمية لنمط التوك شو في ضوء تمنيتها للتنور بجائحة كورونا لدى الأطفال ببعض القنوات الفضائية .

دور وسائط الإعلام الجديد في نشر الوعي البيئي بجائحة كورونا–موقع الفايسبوك أنموذجا-

دور وسائل الإعلام في توعية الجمهور بطب الكوارث والأزمات.

فاعلية برنــامج مقتــرح لتنميــة وعــي التنور بجائحة كورونا لطلاب الجامعة بأهميـة المحافظـة علـى المـوارد الطبيعية فـي ضـوء متطلبـات العصـر مـن خـلال بعـض الآنشطة الموسيقية والأغاني المبتكرة.

برنامج مقترح يستخدم بعض الأغاني والألحان التراثية في تنمية التنور ورفع مستوي التذوق الموسيقى لجمهور المشاهدين.

دور البرامج الإخبارية ببعض القنوات الفضائية في تنمية المعارف واتجاهات جمهور المشاهدين المصري نحو التنور بجائحة كورونا .