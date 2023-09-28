"القومي للمرأة" يهنئ الواعظة وفاء عبدالسلام لتكريمها من رئيس الجمهورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه خالص التهانى إلى الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة؛ لتكريمها من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإحتفالية المولد النبوي الشريف.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها بتكريم الواعظة وفاء عبد السلام، مؤكدة أنه تكريم مستحق وهو تكريم لجميع الواعظات لدورهن الهام وخدماتهن الكبيرة لصالح الوطن، عبر توعية السيدات في جميع المحافظات، وتعريفهن بأصول الدين الصحيح، والبعد عن الأفكار المغلوطة.

ولفتت مرسي، إلى أنها واحدة من"سفيرات المحبة والسلام"، وهم واعظات وراهبات المجلس اللاتى يعملن مع المجلس في حملاته التوعوية بالمحافظات في العديد من الملفات الهامة ف جميع المجالات، متمنية لها ولجميع واعظات مصر كل النجاح والتوفيق في خدمة الوطن .