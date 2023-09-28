"منة" تستقيل من الحياة.. لحظات الرعب داخل شقة أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة فتاة مشنوقة داخل غرفتها بمدينة السادس من أكتوبر نطاق محافظة الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول اكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بإبلاغ قاطني شقة بالعثور على ابنتهم مشنوقا في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "منة.م." ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة، وجثتها تتدلى من حبل مُثبت بالسقف.

التحريات وأقوال أسرة المتوفاة استبعدت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا لمروره بأزمة نفسية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.