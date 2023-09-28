شكرا لقرائتكم خبر عن باتيلى يدعو لانتخابات شاملة تضفى الشرعية على المؤسسات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة في ليبيا من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها وذلك تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال مشاورات أجراها باتيلي اليوم الخميس في بروكسل مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأكد باتيلي على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات التي تلتها لضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار.

وبين باتيلي عبر صفحته بموقع "إكس" أنه جرى خلال المشاورات تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، ومناقشة تأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة بها.