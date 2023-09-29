شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الإنجيلية" يشارك فى الصلاة السنوية بعنوان "صوت صارخ" بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية في فعاليات احتفال الصلاة السنوي رقم 112 والذي ينظمه مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي هذا العام تحت عنوان "صوت صارخ"، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بمشاركة الدكتور القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس منسى نسيم، المدير التنفيذي لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجلس العمل الرعوي والكرازي، وعدد كبير قسوس ورعاة الطائفة الإنجيلية في مصر.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع المشاركين في الاحتفال، معبرًا عن فرحته الكبيرة بالتواجد اليوم في حفل الصلاة السنوي في الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وخلال خطاب الحفل قال الدكتور القس أندريه زكي: "كثيرا ما نحتاج إلى الصمت الروحي لنصلي ونتأمل، يا أحبائي أن الروحانية ليست التظاهر بالتقوى ولكنها الروحانية التي تنصت وتسمع وتتغير، فهي قوة مغيرة في مواجهة التحديات".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أن احترام بعضنا لبعض يجعلنا نؤمن بقدراتنا، ويساهم في البناء الروحي والتقدم بالكنيسة، نصلي اليوم معًا من احتفال الصلاة السنوي من أجل كنيستنا وبلادنا".