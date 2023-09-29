الارشيف / أخبار مصر

إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة ببوابة مرور مصر الإلكترونية.. أعرفها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة ببوابة مرور مصر الإلكترونية.. أعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت إدارة المرور، علي اتباع السائقين لمجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص.

   

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

- تقديم مستند شهادة المخالفات.

- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

  

ثانيا الإجراءات:

 - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

 - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا