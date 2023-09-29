"القطر فرم الموتوسيكل".. بتر ساقي شاب تحت عجلات قطار نكلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عبور خاطئ كلف شاب أتم للتو عامه الـ18 بتر ساقيه تحت عجلات قطار نكلا نطاق مركز منشأة القناطر، الخميس.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة قطار نكلا ووجود مصاب.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث وتبين أنه في أثناء عبور عامل بمطعم يبلغ من العمر 18 سن شريط السكة الحديد مستقلا دراجة نارية تصادف مروره قطار بالمزلقان.

اصطدم القطار بالدراجة ما أدى إلى بتر ساقي الشاب، ونُقل إلى مستشفى أوسيم المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.