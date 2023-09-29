الهروب من الاكتئاب إلى الموت.. مأساة "ناهد" في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تتحمل "ناهد" أعباء الحياة من جهة وحالة اكتئاب باتت أسيرتها فقررت إسدال الستار عن حياتها بطريقة صادمة احتضنتها جدران غرفتها بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

تلقى العميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بإبلاغ قاطني شقة بالعثور على جثة تتدلى من السقف في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "ناهد.ع." ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة، وجثتها تتدلى من حبل مُثبت بالسقف.

التحريات وأقوال أسرة المتوفاة استبعدت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنها أقدمت على التخلص من حياتها شنقًا لمروره بأزمة نفسية وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.