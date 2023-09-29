شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 29/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 6:45 م

موعد صلاة العشاء 8:01

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:50

موعد صلاة العصر 4:15

موعد صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 4:06 م

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:09

وقت صلاة الظهر 12:33

موعد صلاة العصر 3:58 م

وقت صلاة المغرب 6:33 م

وقت صلاة العشاء 7:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

موعد صلاة الظهر 12:39 ص

موعد صلاة العصر 04: 4

موعد صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 7:54