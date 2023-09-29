شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف للاتحادات الطلابية بالجامعات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة باتت تفصلنا عن انطلاق العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث يبدأ 30 سبتمبر الجاري وينتهى فى يونية 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية. وبالتزامن مع كل عام جامعى جديد يتشكل الاتحادات الطلابية خلال النصف الأول من العام الدراسى وفقا لنص اللائحة المنظمة للاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية، إذ أن الاتحادات الطلابية بمثابة التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصلية وهى التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية، وتعتبر الأنشطة الطلابية كل الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والرحلات والجوالة والخدمة العامة وأنشطة الأسر.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات بحسب اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية.

1- العمل على توفير أسباب الراحة والوسائل المعينة للطلاب داخل الجامعة وخارجها

2- وضع وتنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتسهم بإيجابية فى بناء المجتمع وتطويره

3- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الأنشطة

4- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فئوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.

5- تدعيم العلاقات مع الاتحادات لطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للإجراءات القانونية المقررة.

6- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.

7- تحفير الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية.

8- تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب.

9- متابعة شكازى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

10- دعم شخصية الطالب بما يكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.