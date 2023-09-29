شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 15 جديدا و7 مساجد صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (205) مساجد منها (147) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف شمال سيناء م المسجد وعنوانه 1. أولاد أبو هاني الخربة – الشيخ زويد مديرية أوقاف أسيوط م المسجد وعنوانه 2. الشرفاء – بني عدي - منفلوط مديرية أوقاف الجيزة م المسجد وعنوانه 3. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 4. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق مديرية أوقاف الإسكندرية م المسجد وعنوانه 5. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 6. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير 7. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير 8. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار 9. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى 10. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار مديرية أوقاف الشرقية م المسجد وعنوانه 11. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير 12. أبو نمر - السعديين - فاقوس 13. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير 14. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 15. مسجد المجانة البحرية – المظاطلي – مركز طامية ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط 2. الأجابة – القبيبة – فرشوط 3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا 4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا 5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا 6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت مديرية أوقاف الأقصر م المسجد وعنوانه 7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة

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