بالمواعيد..ننشر جدول اجتماعات مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
تنطلق ٨ اكتوبر المقبل فاعليات اجتماعات مناقشة ميزانيات شركات قطاع الكهرباء التى تبدأ بشركات الإنتاج والخدمات الطبية تعقبها شركات التوزيع التسع.
وينشر "مصراوى" مواعيد انعقاد أعمال مناقشة ميزانيات شركات قطاع الكهرباء كالتالى:-
الأحد 8/10
شركات القاهرة للإنتاج وشرق الدلتا والوجه القبلي للإنتاج.
الإثنين 9/10
وسط الدلتا للإنتاج والمحطات المائية وغرب الدلتا للإنتاج.
الثلاثاء10/10
جنوب القاهرة ومصر الوسطي ومصر العليا والخدمات الطبية.
الأربعاء 11/10
جنوب الدلتا للتوزيع والاسكندرية للتوزبع والبحيرة للكهرباء.
الخميس 12/10
شمال القاهرة والقناة للكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.