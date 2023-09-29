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بالمواعيد..ننشر جدول اجتماعات مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
تنطلق ٨ اكتوبر المقبل فاعليات اجتماعات مناقشة ميزانيات شركات قطاع الكهرباء التى تبدأ بشركات الإنتاج والخدمات الطبية تعقبها شركات التوزيع التسع.

وينشر "مصراوى" مواعيد انعقاد أعمال مناقشة ميزانيات شركات قطاع الكهرباء كالتالى:-

الأحد 8/10

شركات القاهرة للإنتاج وشرق الدلتا والوجه القبلي للإنتاج.

الإثنين 9/10

وسط الدلتا للإنتاج والمحطات المائية وغرب الدلتا للإنتاج.

الثلاثاء10/10

جنوب القاهرة ومصر الوسطي ومصر العليا والخدمات الطبية.

الأربعاء 11/10

جنوب الدلتا للتوزيع والاسكندرية للتوزبع والبحيرة للكهرباء.

الخميس 12/10

شمال القاهرة والقناة للكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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