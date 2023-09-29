شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة فى مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، بجميع المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية حتى آخر فترة للمعرض وهى اليوم الجمعة، حيث يشارك ما يقرب من 178 عارضا من كبرى الشركات المنتجة والموردة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة 30% وتصل لأكثر لبعض المنتجات.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشرى رئيس الغرفة في توفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة 30% وأكثر لبعض المنتجات الأخرى، كما وفرت الغرفة التجارية بالقاهرة عيادات طبية طوال فترة إقامة المعرض للكشف على الزوار وصرف الأدوية مجانا لهم، أيضا توفير الكتب الخارجية بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويقام المعرض الرئيسى بمدينة نصر على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، منهم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و20 جناحًا للأحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا للعديد من المنتجات الأخرى والسلع الغذائية.

وكان أيمن العشرى، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أكد أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم المعارض فى المناسبات، بهدف توفير المستلزمات والمنتجات بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر يوفر كافة مستلزمات العام الدراسى الجديد "أدوات مدرسية، شنط، أحذية ومنتجات جلدية، ملابس، مواد غذائية، خدمات البنوك" وغيرها من السلع التى تحتاجها الأسرة المصرية لأبنائها فى مراحل التعليم المختلفة وبأسعار مخفضة، نتيجة تحمل الغرفة كافة تجهيزات المعرض دون تحميل العارضين أي تكاليف فى مقابل وجود خصومات كبيرة على أسعار السلع.