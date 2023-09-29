شكرا لقرائتكم خبر عن عروض على السلع الغذائية بمعرض أهلا مدارس فى فيصل.. الأرز المحلى بـ22 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح معرض "أهلا مدارس" بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة أبوابه أمام المواطنين، لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، على أن يستمر حتى 14 أكتوبر المقبل.

يوفر المعرض والذي يقام على مساحة 2000م2 بمشاركة 60 عارضاً، العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، والأدوات الدراسية، والكتب الخارجية، والملابس، والأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أسعار أبرز السلع الغذائية التي يطرحها المعرض بتخفيضات تصل لـ30%.

-سكر معبأ 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 28 جنيها.

-أرز هندي 1 كجم حر بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها.

-زيت خليط 800 مل حر بـ40 جنيها بدلا من 48.5 جنيه.

-أرز مصري 1 كجم بـ22 جنيها بدلا من 26 جنيها.

-شاي 250جم بـ44 جنيها بدلا من 47.5 جنيه.

-دقيق 1 كجم بـ18 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-سمنة 650جم بـ42 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-سمنة 700جم بـ48 جنيها بدلا من 52 جنيها.

-سمنة 1.5 كجم بـ97.5 جنيه بدلا من 102 جنيه.

-زيت ذرة 800 مل بـ70 جنيها بدلا من 72.5 جنيه.

-زيت عباد 800 مل بـ59 جنيها بدلا من 62.5 جنيه.

-زيت عباد 1600مل بـ114 جنيها بدلا من 120 جنيها.

-طحينة 250جم بـ35.5 جنيه بدلا من 38 جنيها.

-حلاوة 275جم بـ35 جنيها بدلا من 38 جنيها.

يُذكر أن محافظة الجيزة تشهد إقامة 5 معارض رئيسية لـ"أهلا مدارس" في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة هى فيصل، والطالبية والعمرانية، والبدرشين، و6 أكتوبر، وإمبابة، وذلك خلال الفترة من 17/9/2023 وحتى 14/10/2023.

وتنظم معارض "أهلا مدارس" فى المحافظة بالأماكن الآتية: شارع فيصل أرض المطاحن بجوار البنك الأهلى، وحى شمال إمبابة أرض المطار، ومدينة البدرشين شارع بورسعيد، والعمرانية/ الطالبية نهاية شارع مستشفى الصدر.