شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: إتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة الجامعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن المقررات الدراسية بكليات جامعة حلوان أصبحت إلكترونية ضمن خطة الجامعة، حيث يتمكن الطالب من الدخول على المنصة الخاصة بالجامعة من خلال الكود الخاصة به للاطلاع على الكتب والمقررات الدراسية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، الانتهاء من تجهيز المبانى بالمدن الجامعية وإعدادات غرف إقامة الطلاب، وأصبحت مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب، فضلا عن وضع خطة للأنشطة الطلابية والخدمات لطلاب المدن الجامعية.
يُذكر أن الدكتور السيد قنديل أكد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعي لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب.
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