رئيس "اتصالات النواب": السيسى نجح في تطوير كل شبر على أرض مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وقع النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال "بدوي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الرئيس السيسي نجح في خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات في تطوير كل شبر على أرض المحروسة وتحولت العشوائيات لأماكن آمنة وحضارية تليق بالشعب المصري من خلال إقامة مليون و700 ألف شقة فى غضون سنوات قليلة استوعبت أهالينا البسطاء، فضلا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سى الذى ظل ينهش فى أكباد المصريين سنوات طويلة فى تجرية فريدة اعتمدتها المنظمات العالمية كعلاج للداء.

وأشار "بدوي" إلى أن الرئيس حقق في 9 سنوات ما كان يحتاج لمئات السنين عبر سلسلة من المشروعات القومية العملاقة ويأتى فى مقدمتها ذلك المشروع الأعظم والأهم فى تاريخ مصر، وهو حياة كريمة لخدمة 70 مليون مواطن بقرى ونجوع المحروسة كانوا محرومين من أبسط الخدمات، واليوم تغيرت الأحوال تماما بدخول هذا المشروع الذى سينقل الريف المصرى نقلة غير مسبوقة مشيرا إلى أن البعض للأسف يحاول اختزال الإنجازات فى مشروعات بعينها فقط دون النظر للمشروعات الخدمية الأخرى التى غيرت وجه الحياة على أرض مصر وفى القلب منها حياة كريمة.

وأوضح بدوى أن قطاع الاتصالات فى مصر وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس أصبح التحول الرقمى أيقونة الجمهورية الجديدة التى شهدت طفرة إدارية ورقمية فى ظل دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى تقديم الخدمات، مؤكدا أن التحول الرقمى فى مصر أصبح ضرورة حتمية فى حياة المواطنين لإنجاز خدماتهم الكترونيا والتيسير عليهم وهو ما كان يتطلب بنية تحتية تكنولوجية.