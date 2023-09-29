ننشر تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد لمجلس النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- سامح سيد:

يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثاني يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.

وتنص المادة 115 منه على ان يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور وقانون مجلس النواب، فان هيئة مكتب المجلسين، المكونة من رئيس المجلس والوكيلين تستمر طول مدة "5 سنوات"مدة ادوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعى.

ويعقد المجلس جلساته على مدى يومين بواقع اربع جلسات حيث يعقد فى اليوم الاول الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد والتى تبدأ بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية وافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.

ويعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، ثم تلاوة أسماء النواب المعتذرين عن حضور الجلسة، ثم الرسائل التى تلقاها المجلس من الحكومة، وتشمل مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

كما تشهد الجلسة كلمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس حول القضايا المطروحة والمنتظر تحقيقه من المجلس خلال هذا الدور.

أما ثاني يوم فيعقد المجلس نحو ثلاث جلسات، الأولى سيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التي انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، أما الجلسة الثانية فى نفس اليوم فسيتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، وفى الجلسة الثالثة يتم إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية على هيئات مكاتب 25 لجنة.

وتجرى انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب لاختيار رؤساء 25 لجنة نوعية وهيئات مكاتبها التى تضم لكل لجنة وكيلين وامين سر اى اننا امام انتخاب 100 مقعد.