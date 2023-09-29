الحل في شقق المواطنين.. "شركات السياحة": الدولة تحتاج إلى 400 ألف غرفة فندقية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والخبير السياحي، إن مصر تحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية أو الاستيعابية حتي تتمكن من وفود سياحية متعددة، وزيادة أعداد السائحين.

وأضاف "شعبان" لمصراوي، أن عدد الغرف الفندقية المتواجد حاليًا غير كاف، بامتلاك مصر 250 ألف غرفة فندقية.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه يجب العمل على توفير 400 ألف غرفة فندقية خلال الفترة القادمة ما يعني أن تمتلك مصر 650 ألف غرفة، حتي نستطيع الوصول وتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأشار الخبير السياحي، أنه يمكن زيادة الغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة عن طريق وسائل متعددة أهمها بالوقت الحالي، استخدام الغرف السكنية للمواطنين وتحويلها إلى غرف لاستقبال السائحين من شتي أنحاء العالم، بما يعود على المواطن والسائح ووزارة السياحة والدولة بفائدة.

وأكد شعبان، أن استراتيجية تحويل مباني الوزارات إلى فنادق من ضمن الأفكار المميزة، لكنها سوف تتطلب لإنشائها ما لا يقل عن 5 سنوات، مشيرًا أن استخدام الغرف السكنية هو الحل الأبرز خلال الوقت الحالي.

ولفت إلى أن، بعض الشباب في محافظة الإسكندرية قامت بتطبيق هذه الفكرة، عن طريق تأجير الشقق السكنية الخاصة بها للسائحين الأجانب بـ 40 أو 50 دولار في اليوم أو الليلة الواحدة، وهو ما أثبت نجاحه بالفعل.

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