شكرا لقرائتكم خبر عن 2630 متحدثا بجلسات الحوار الوطنى بمرحلته الأولى وأكثر من 1500 مقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد إنفوجراف صادر عن إدارة الحوار الوطنى، أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا، وأعداد المقترحات أكثر من 1500 مقترح.

كما رصد الإنفوجراف إحصائيات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.



