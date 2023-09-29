شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى الجديد غدا فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا السبت العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد لأن أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى مع انتظام باقى الصفوف تباعاً خلال الأسبوع الأول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص 100 مدرسة، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، متابعا: "سنتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميا، وتم توريد 93% من الكتب المديريات وستصل جميعها قريباً وتم تحميل الكتب على موقع الوزارة بالكامل فى شكل ".pdf