شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيد 80% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 20% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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