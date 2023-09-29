شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: لا زيادة في المصروفات الدراسية.. والتحصيل إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لا زيادة في المصروفات الدراسية، لهذا العام، ويتم تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا وليس فى المدرسة ، حيث أكد سعيد محمد، مسئول دعم الصندوق وتمويل المشروعات، بالمديرية.

وأضاف أنه سيتم إضافة نسبة ضئيلة للمصروفات وهى سبع جنيهات وذلك بسبب زيادة قيمة صرف التأمين لأبنائنا الطلبة ضد الحوادث، مشيرا إلى أن الدعم المالى من الصندوق لا يخرج إلا إذا كانت المنشآت ملك لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن مدارس النيل فى كل المحافظات يتم إنشاؤها من دعم وتمويل الصندوق، كما يسهم الصندوق فى تطوير العديد من المدارس فى العاصمة .

وأشار "سعيد محمد"، إلى أنه تم التأكيد على دور مديرى عموم الادارات فى وقاية المال العام وتنفيذ القانون الوزارى (213) الذى يلزم المدارس الخاصة والدولية فى دفع النسبة المقررة للوزارة ومن يمتنع عن الدفع يقوم مدير الإدارة بتنفيذ القرار الوزارى (420) وهو خضوع المدرسة الممتنعة عن الدفع للإشراف المالى .