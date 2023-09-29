الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة.. سقوط أمطار متفاوتة بمناطق متفرقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، يسودها ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وجنوب سيناء والبلاد.

فيما تميل الأجواء إلى أن تكون حارة على السواحل الشمالية، ولطيفة ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ومعتدلة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وفي حلايب وشلاتين، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، والصحراء الغربية، ومدن القناة، والقاهرة الكبري، وشمال الصعيد، وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود شبورة مائية تبدأ من الرابعة وحتى السابعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى، القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء والصعيد على فترات متقطعة، مع انخفاض درجات الحرارة بداية من الأحد بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجة مئوية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.