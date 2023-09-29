حرارة شديدة وأمطار تصل لـ "رعدية".. توقعات طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ،حار على السواحل الشمالية.

وأوضحت في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحيانا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٧درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٤١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

