شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الشوارع الرئيسية والميادين العامة فى العاصمة الكبرى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حالة من الاستقرار والسيولة في حركة المرور، صباح اليوم الجمعة، حيث انتظمت حركة السير بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

فيما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، وشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.