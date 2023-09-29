شكرا لقرائتكم خبر عن 70% نسبة تنفيذ 2064 وحدة بمبادرة سكن كل المصريين بالسويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية.

وأكد عاصم الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " على قائمة أولويات المشروعات التى تتم متابعتها بصفة منتظمة، حيث توفر هذه المبادرة وحدات سكنية لمختلف الشرائح فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، كما أن هذه المبادرة تسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية، ومن ثم هناك اهتمام كبير بها.



عمارة سكن كل المصريين

قالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إنها تققدت موقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية، يرافقها مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات القومية بالمدن الجديدة ولاسيما المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين ".



رئيس جهاز مدينة السويس تتابع معدلات تنفيذ مشروع سكن كل المصريين

وأشارت إلى أنها تابعت خلال الجولة، التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية والخارجية لواجهات عددٍ من العمارات وأعمال الإنشاءات المختلفة، وشددت على ضرورة أن يتماشى العمل وفقا للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، لافتةً إلى أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.



رئيس جهاز السويس الجديد تتابع معدلات تنفيذ العمارات السكنية

وأعلنت رئيس جهاز السويس الجديدة، أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ 72%، بجانب تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع، ولاسيما أعمال الطرق، مضيفةً أن متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية " 8 محال " بلغ 87%، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة الخدمات.



رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع التشطيبات الداخلية للعمارات السكنية

وفي سياق متصل، تابعت أسماء مخلوف، أعمال إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول 4.5 كم والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس /العين السخنة والطريق الدائري الإقليمي.

وأشارت " مخلوف " إلى أنه من المقرر أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، بالتزامن مع أعمال تطوير طريق السويس / السخنة .