شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تتيح اشتراكات القطارات للطلبة.. تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة التهوية الديناميكية، بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات بأسعار رمزية، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل لاستخراج الاشتراكات.

1- التوجه الى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

2- يتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة، التهوية الديناميكية، الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .

3- تمنح هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط.

هذه الاشتراكات مثل اشتراكات قطار تحيا مصر وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

يتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور اضافية .

يتوجب على الطالب شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها خمسة جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

الاوراق المطلوبة : تقديم عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.