تحويلات مرورية لرفع الهياكل المعدنية لكوبري مشاه بمحور الميثاق في القاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بكوبري مشاه بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة.

ويستلزم ذلك إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

أولاً: كوبري عبور مشاه رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29/9/2023 بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

المتجه لمناطق مدينة نصر : الاتجاه القادم من الطريق الدائري يسلك يميناً شارع إيهاب بكر والاستكمال اتجاه شارع مهدي عرفة فيميناً اتجاه محور مصطفى النحاس.

- المتجه للطريق الدائري: الاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبري الميثاق أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيميناً اتجاه محور مهدي عرفة.

الاتجاه القادم من محور المشير محمد فهمي اتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيساراً إتجاه خلف محطة وقود وطنية اتجاه الطريق الدائري.

ثانياً: كوبري عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة

الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

- الإتجاه القادم من محور مهدى عرفة : يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.

- المتجه للطريق الدائري: الاتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبري أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيميناً اتجاه محور شينزو آبي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.