شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية رائعة الأسبوع المقبل.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 إلى الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:

الجمعة 9 سبتمبر 2023

-يسود طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

-سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة والوجه البحري العظمى 37 والصغرى 25، والسواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 24، وجنوب سيناء العظمى 40 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمى 41 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 45 والصغرى 29.

السبت 30 سبتمبر 2023

-شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

-أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم السبت: القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 25، والسواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23، وجنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28، وشمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29.

الأحد 1 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأحد: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 28.

الإثنين 2 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق مكن السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الإثنين: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27.

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الثلاثاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 26.

الأربعاء 4 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الأربعاء: القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.