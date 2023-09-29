شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب بعد أسبوعين فقط من وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.

وسوف يشيع الجثمان اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.