شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى: حريصون على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، حرص وزارة الإنتاج الحربى على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

جاء ذلك خلال تنظيم احتفالية خاصة لتكريم العاملين، الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وعددهم 99 عاملا، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لرؤساء كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة بالعمل الدائم على رفع الروح المعنوية للعاملين وتحسين بيئة العمل.

وأشاد المهندس ماجد محمد بدورهم في إعلاء قيمة المصنع، مشيرا إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، أنه سيتم دعوة عناصر من العاملين المحالين للمعاش لحضور جميع الاحتفالات والإنجازات بصفة مستمرة لمشاركة زملائهم والحرص على تواصل الأجيال.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن المهندس عبد الرؤوف موسى رئيس قطاع التدريب نظم لقائين للعاملين بقطاع التدريب، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء الوظيفي بالقطاع.

وشدد بكر على حرص رئيس قطاع التدريب على التواصل مع العاملين بالقطاع، إيماناً منه بضرورة العمل وفق روح الفريق.. مؤكدا على سعيه لتحقيق مطالب العاملين، وتحديد توقيتات زمنية محددة؛ لبحث تلك المطالب، مع التأكيد على أن حقوق العاملين تقابلها واجبات لابد من القيام بها.

وأشاد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي بالدور الحيوي والفعال الذي يقوم به قطاع التدريب في خدمة أهداف وزارة الإنتاج الحربي وتحقيق استراتيجيتها.