انفجار جديد يتسبب فى انهيار سقف مسجد على المصلين أثناء صلاة الجمعة بباكستان

القاهرة - سامية سيد - هز انفجار جديد مسجدا في باكستان أثناء صلاة الجمعة اليوم، ما أدى إلى انهيار سقفه على المصلين الذين قدر عددهم بالعشرات وفقا لوسائل إعلام محلية.

أفادت صحيفة Dawn نقلا عن الشرطة الباكستانية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء انفجار وقع اليوم الجمعة بمسجد في مدينة هانغو الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وأضافت أن المسجد يقع في مركز للشرطة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة وأدى إلى انهيار سقف المبنى.

ووفقا لقوات الأمن المحلية قد يكون ما بين 30 إلى 40 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أفادت صحيفة "Dawn"، بمقتل 52 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء تفجير انتحاري في مدينة ماستونغ بولاية بلوشستان جنوب غربي البلاد.