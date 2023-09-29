الزي المدرسي والتغذية.. "التنمية المحلية" تتابع استعدادات العام الدراسي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، متابعة جهود محافظة المنوفية في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية وتكثيف المرور الميدانى على كافة المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على جميع الترتيبات والاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد؛ لضمان توفير مناخ تعليمي متميز و تحقيق الانضباط بالعملية التعليمية حفاظا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الوحدات المحلية بالمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق التام مع الإدارات التعليمية، جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بجميع أرجاء المحافظة، فضلًا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس؛ لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات، ونقلها أولًا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والتأكد من توافر كل المرافق الحيوية داخل المدارس؛ لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية المتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية، والاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام وعرض تقارير دورية للوقوف على الحالة العامة وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة للعمل على حلها فوراً .

ومن المقرر بدء وانتظام الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بكافة المراحل التعليمية إعتباراَ من اليوم التالى الإثنين 2 أكتوبر القادم ، وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.

ويأتي ذلك، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية بتيسير وتوفير السبل اللازمة لبدء العملية التعليمية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، والتركيز علي تنفيذ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، وتنظيم المعارض لتوفير جميع المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية و مستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والانتهاء من تطوير المدارس.