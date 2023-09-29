بعد وفاة والده بأسبوعين.. رحيل نجل السفيرة مشيرة خطاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب الذي لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.

وقال المجلس في بيان: تشيع الجنازة اليوم ٢٩ سبتمبر من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.

وتابع المجلس: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان.