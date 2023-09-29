"قتل أخته عشان فلوس المخدرات".. كيف أنهي مُدمن حياة شقيقته ببورسعيد؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة الضواحي ببورسعيد جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة على يد شقيقها ذبحًا بواسطة سكين.

في حلقة جديدة من "دماء أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها دون أن تأخذه رحمة أو شفقة بها.

المتهم يدعى "ج. ج. أ" عمره ٣٥ سنة، ويقطن بإحدة مساكن حي الضواحي ببورسعيد، توجه إلى شقيقته "إ. ج" المجني عليها مطلقة؛ بسبب خلافات زوجية وعمرها ٣٠ سنة لديها طفلة ٨ سنوات وتسكن بشقة مؤجرة بمساكن الأمل الشعبية بحي الضواحي.

المتهم ذهب إلى شقيقته وذلك للحصول على أموال منها لاعتياده تناول مخدرات إلا أنها رفضت فهددها بالقتل إذا لم تستجب لطلبه.

حالة من التوتر انتابت المتهم حتى أن الضحية بدأت في الصراخ وهربت من الشقة بالدور الثاني، لكنه لاحقها وطعنها بسلاح أبيض بسلم العمارة عدة طعنات وخاصة بمنطقة الرقبة ثم أجهز على رقبتها على رصيف الشارع.

بدوره قال أحد جيران المجني عليها وشاهد عيان للواقعة، إن الضحية تعيش حياة بسيطة جدا _ حسب وصفه _ وكانت تعمل بأحد المصانع لإنتاج الملابس الجاهزه بمنطقة الاستثمار.

تابع أن المتهم كان دائم التردد عليها للحصول على الأموال لشرب المخدرات، ويوم الحادث قبل صلاة الجمعة حدثت مشاجرة ومشادة كلامية حادة بينهم وسمعوا صوت استغاثة من الضحية "الحقوني حرام عليك متقتلنيش"، فأسرع شاب من سكان العمارة بالإمساك به عندما حاول الهروب بعد ارتكاب جريمته.

بذات السياق تلقى مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل فتاة بمنطقة مساكن الأمل الجديد بسلاح أبيض وقيامه بطعنها عدة طعنات بالجسم وقطع بمنطقة الرقبة.

وأمرت النيابة، بإعداد تقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للجثة بمشرحة مستشفى النصر التخصصي، وكانت النيابة قد قامت بمعاينة موقع الجريمة وتصوير مسرح الواقعة.

فيما باشرت نيابة الضواحي بمحكمة بورسعيد الابتدائية، تحقيقاتها في القضية رقم ٣٦٠٢ إداري الضواحي، الخاصة بقيام شاب مدمن تعاطي مخدرات بقتل شقيقته ذبحا بسكين؛ بسبب رفضها إعطائه أمولًا لتناول المخدرات.