شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتقدم بالعزاء للسفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية، وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، وللفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء .

وشُيعت منذ قليل جنازة محمود حسين نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مسجد الفاروق بالمعادى إلى مقابر العائلة بمدينة نصر.