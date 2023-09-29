شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الوطنى الفلسطينى يشكر مصر بعد رفع عضوية فلسطين فى "الدولية للطاقة الذرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم /الجمعة/، شكرًا خاصًا لجمهورية مصر العربية، بعد تصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الليلة الماضية على مشروع قرار اعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية بأغلبية ساحقة، وهو مشروع قرار تقدمت به مصر نيابة عن فلسطين.

واعتبر المجلس، في بيان صحفي، أن هذا التصويت الساحق إدانه واضحة للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية ويعبر عن مدى صدق الرواية الفلسطينية وعدالة القضية وكشف زيف مُحاولات وأكاذيب الرواية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استعراض رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بإنكار اسم وخارطة فلسطين.

ورأى المجلس أن هذا الاعتماد والتصويت خطوة مهمة من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف تتبعه مزيدا من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه المجلس بالشكر لجميع الدول التي دعمت وأيدت القرار، وبصفة خاصة جمهورية مصر العربية.

وكان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت وبأغلبية ساحقة، أمس /الخميس/، على مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.