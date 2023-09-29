شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يحصل على 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب لخوض انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية على 20 تأييدا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.