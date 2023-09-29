شكرا لقرائتكم خبر عن ‎10 نصائح من تكنولوجيا الأغذية للطلاب قبل بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجددانا زمان قالوا إن العقل السليم في الجسم السليم وحتى يكون العقل سليم لابد أن يكون الجسم سليم وهذا يأتى من التغذيه السليمة.

وفى التقرير وضعت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية عدد من النصائح يجب اخذها في الاعتبار للطلاب فى العام الدراسي:

1 يفضل الخبز البلدي او البنى ذو الحبه الكاملة

2- التأكد ان صندوق الطعام وزجاجه الماء مدون عليه رقم 5

3- الاهتمام بغسل زجاجه الماء والانش بوكس يوميا

4- الاهتمام بشرب الماء للحماية من الصداع والتوتر وعدم التركيز يوميا

5- الحرص على تناول وجبه الإفطار لأنها تزيد من حاله التركيز والتحصيل الدراسي

6- يمكن ان تكون وجبه الإفطار في غاية البساطة مثل ثمره موز او كوب زبادي محلى بالعسل الأبيض او كوب كاكاو باللبن او بليله باللبن او حبوب الإفطار باللبن

6- الحرص على تناول الأسماك مره أسبوعيا لتأثيرها الإيجابي على صحة المخ

7- 8 ساعات يوميا

8- الاهتمام بممارسه الرياضة

9- الاهتمام بعدد ساعات النوم من

10- الاهتمام بتنظيم الوقت.