شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح من تكنولوجيا الأغذية للطلاب قبل بداية العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجددانا زمان قالوا إن العقل السليم في الجسم السليم وحتى يكون العقل سليم لابد أن يكون الجسم سليم وهذا يأتى من التغذيه السليمة.
1 يفضل الخبز البلدي او البنى ذو الحبه الكاملة
2- التأكد ان صندوق الطعام وزجاجه الماء مدون عليه رقم 5
3- الاهتمام بغسل زجاجه الماء والانش بوكس يوميا
4- الاهتمام بشرب الماء للحماية من الصداع والتوتر وعدم التركيز يوميا
5- الحرص على تناول وجبه الإفطار لأنها تزيد من حاله التركيز والتحصيل الدراسي
6- يمكن ان تكون وجبه الإفطار في غاية البساطة مثل ثمره موز او كوب زبادي محلى بالعسل الأبيض او كوب كاكاو باللبن او بليله باللبن او حبوب الإفطار باللبن
6- الحرص على تناول الأسماك مره أسبوعيا لتأثيرها الإيجابي على صحة المخ
7- 8 ساعات يوميا
8- الاهتمام بممارسه الرياضة
9- الاهتمام بعدد ساعات النوم من
10- الاهتمام بتنظيم الوقت.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز